В МЗС підтвердили загибель українки з екіпажу круїзного судна в Нідерландах

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель у Нідерландах української громадянки, яка належала до екіпажу круїзного судна і чекала на борту на повернення додому.

Як сказав українським інформаційним агентствам директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев. 10 травня в Роттердамі знайшли мертвою 39-річну громадянку України, члена екіпажу пришвартованого в порту судна Regal Princess. «Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть настала внаслідок самогубства», – сказав він.

За словами дипломата, тіло загиблої доправили до місцевого моргу. Родичі померлої повідомлені про факт смерті. Посольство України підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом і вживає заходів для організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

Як написало 10 травня інтернет-видання Cruize Law News із посиланням на кількох членів екіпажу лайнера Regal Princess, інцидент стався вранці того дня. Україна працювала офіціанткою на суднах компанії Princess Cruises. На лайнері Regal Princess, який зараз стоїть у порту Роттердама, перебувають іноземці, члени екіпажів кількох суден компанії Princess Cruises, які чекають на повернення додому після того, як морські круїзи припинилися через коронавірусну пандемію.

За даними видання, круїзна компанія вже влаштувала повернення приблизно 150 українців зі своїх екіпажів рейсом «Міжнародних українських авіаліній» із Амстердама до Києва. Загибла була в другій групі приблизно зі 120 українців, які мали вилетіти літаком іншої авіакомпанії, але той рейс скасували з неясних причин. Як пише видання, українка, за повідомленнями, останнім часом була знічена, і коли її бачили востаннє, вона плакала.

Сайт Crew Center, зі свого боку, додав 10 травня з посиланням на членів екіпажу, які перебувають на судні, що обидва чартерні рейси до України мали відбутися 8 травня, але один із них відклали на 12 травня, при цьому певності, що він відбудеться, за словами членів екіпажу, не було.

Судно Regal Princess прийшло в порт Роттердама 6 травня задля здійснення заключної фази повернення додому членів екіпажів родом із країн Європи.

За повідомленнями обох сайтів, це був уже третій за останні 10 випадок самогубства членів екіпажів круїзних лайнерів зі східноєвропейських країн, які не дочекалися повернення додому після припинення роботи круїзних компаній. Попередніми днями в різних частинах світу наклали на себе руки громадяни Угорщини і Польщі.