Двоє українок поїдуть змагатися до Москви – Федерація художньої гімнастики України

Українські спортсменки Єва Мелещук і Христина Погранична візьмуть участь у змаганнях у Москві, повідомила Федерація гімнастики України.

На сторінці збірної України з художньої гімнастики в інстаграмі також вказано, що «тренерським штабом збірної України було ухвалене рішення про участь наших спортсменок Мелещук Єви та Пограничної Христини у Гран-прі з художньої гімнастики, Москва».

Міжнародний турнір із художньої гімнастики «Гран-прі Москва 2020» столиця Росії прийматиме з 7 до 9 лютого.

Федерацію гімнастики України впродовж багатьох років очолює Ірина Дерюгіна.