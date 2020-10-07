«Ніч літератури» в Празі відбувається з українською книжкою

Серед книжок авторів із 20 країн світу цього року на святі «Ніч літератури» в Празі представлена і українська література.

Учасником форуму став роман «Довгі часи», який розповідає про війну на Донбасі, а також розкриває особистість її автора, письменника родом із Донецька Володимира Рафаєнка, його погляд на світ людей, для яких війна – реальний шлях пізнати країну і своє місце в ній.

Книжка «Довгі часи» (в перекладі чеською – «Dlouhé časy») вийшла у 2019 році у видавництві «Kosmas», автори перекладу – чеські україністи Тереза Хланьова і Катерина Газукіна. Презентація книжки відбулася ввечері 7 жовтня в кав’ярні «Svět Hub».

«Ніч літератури» – одна з найвідоміших щорічних культурних акцій, вона щороку збирає в Празі та в ще близько 60 чеських містах письменників і поетів із багатьох країн світу. Зустрічі шанувальників літератури з письменниками переважно відбуваються в затишних кафе, завжди розпочинаються під вечір і тривають до пізніх годин. Уперше «Ніч літератури» в Празі відбулася в 2006 році.