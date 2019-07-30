 В Україні зняли фільм про видатних українців у Національній хокейній лізі

Навесні 2020 року в Україні планують презентувати документальний фільм «UKЕ» про видатних спортсменів Національної хокейної ліги, які є українцями за походженням. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповів режисер та продюсер Володимир Мула.

«Ми не тільки підтверджуємо українське походження наших героїв, але й розкладаємо на пазли історичну складову – чому люди виїжджали з України та починали грати в хокей», – розповів Володимир Мула.

Героями фільму стали Орест Кіндрачук (дворазовий володар Кубка Стенлі у складі «Філадельфії»), Джонні Буцик (учасник трійки «Uke Line» та дворазовий володар Кубка Стенлі у складі «Бостона»), Кен Данейко (триразовий володар Кубка Стенлі у складі «Нью-Джерсі»), Джефф Чикрун (володар Кубка Стенлі у складі «Піттсбурга»), Ерік Нестеренко (володар Кубку Стенлі у складі «Чикаго»), Брюс Драйвер (володар Кубку Стенлі у складі «Нью-Джерсі») та Еді Шах (чотириразовий володар Кубка Стенлі у складі «Торонто»). Про легенду хокею Вейна Грецкі розкаже його батько Волтер, а про воротаря №1 в історії НХЛ Тері Савчука – син Джері.

«Той Савчук, якого ми всі знаємо, яким захоплюється весь світ, був абсолютно іншим у сім'ї. Важко оцінювати його за деякими ситуаціями чи інцидентами, тому що в нього було дуже багато травм. Террі багато пив спиртного, щоб утамувати біль, бо знеболювального чи анестезії практично не було. Як нам розповідав один із героїв, у той час, незалежно від травми, яку отримав, тебе затягували в роздягальню, накладали купу швів і ти мав йти грати далі. І ти або грав, або йшов зі спорту. У Савчука був такий стрижень: хотів бути першим», – каже Володимир Мула.

За словами режисера, у фільмі «UKЕ» невідомі історії легендарних хокеїстів, усю важкість цієї гри в минулому, різницю між канадською та американською еміграцією, а також вагомий внесок українців у розвиток НХЛ.

«У Канаду українці їхали освоювати землі. Це були звичайні роботяги – селяни, які не мали амбіцій стати першими в чомусь… Насправді українців там не дуже сприймали спочатку: «Хто ви такі є? Землероби якісь?» Коли українці почали грати в хокей, показувати достойний рівень серед професіоналів, то канадці почали дивитися на них не просто з повагою, а визнавати їх як українську націю. Зараз, кого би ти в Канаді не спитав, усі до одного скажуть, що українці зробили вагомий і потужний внесок у канадський хокей. Маючи таке кіно – ми просто це офіційно закріпимо», – заявив Володимир Мула.

Для формування повноцінної «картинки» документального фільму про українських героїв найсильнішої хокейної ліги світу ще потрібно викупити архівне відео в НХЛ. Ці кадри коштують великих грошей, додав режисер стрічки.