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05 Листопад 2018, Київ 11:26
Новини | Події

«Укравтодор» закликає водіїв «перевзути» машини

Фахівці закликають водіїв підготуватися до негоди

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Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») закликає водіїв змінити на своїх машинах літню гуму на зимову.

«З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких!» – ідеться в повідомленні в мережі Facebook.

Синоптики наразі не прогнозують радикальних змін у погоді: температура знижуватиметься відповідно до сезону, причому вночі в більшості регіонів України вже невдовзі буде близько нуля. Денні температури все ще будуть плюсовими, але переважно не перевищуватимуть +10.

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