«Укравтодор» закликає водіїв «перевзути» машини

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») закликає водіїв змінити на своїх машинах літню гуму на зимову.

«З погіршенням погодних умов автівки на літніх шинах перетворюються на небезпечний і некерований вид транспорту. Застерігаємо від небезпеки та просимо вчасно змінити літні шини на зимові. Будьте уважні на дорозі, бережіть себе та своїх близьких!» – ідеться в повідомленні в мережі Facebook.

Синоптики наразі не прогнозують радикальних змін у погоді: температура знижуватиметься відповідно до сезону, причому вночі в більшості регіонів України вже невдовзі буде близько нуля. Денні температури все ще будуть плюсовими, але переважно не перевищуватимуть +10.