«Укравтодор»: у жовтні ми плануємо запустити перші шість пунктів для зважування вантажівок

Державне агентство автомобільних доріг («Укравтодор») планує запустити в жовтні перші шість пунктів для автоматичного зважування вантажівок під Києвом, повідомив виконувач голови «Укравтодору» Славомір Новак в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України».

«У жовтні ми плануємо запустити в роботу перші шість пунктів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва. Це пілотний проєкт, який ми фінансуємо за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. На його реалізацію ми отримали близько семи мільйонів євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку», – заявив Новак.

Він додав, що його мета – до кінця року підготувати програму зі встановлення до 100 пунктів WiM, насамперед на щойно відремонтованих дорогах України.

Новак прогнозує, що водії перевантажених вантажівок намагатимуться об’їжджати комплекси.

«І це вже питання до Нацполіції та інших служб – як цього не допустити. І у нас є повне взаєморозуміння з Нацполіцією в цьому питанні», – зазначив в.о. голови компанії.

Водночас, за словами Новака, щоб система WiM змогла повноцінно запрацювати на українських дорогах, потрібно внести зміни до законодавства, які дозволять «Укравтодору» в автоматичному режимі штрафувати перевантажені вантажівки.

WiM – інтелектуальна система вагового контролю. Вона встановлюється над дорогою і передбачає цілодобовий контроль, автоматичну фіксацію, максимальну автономність і мінімальне втручання людини. WiM розраховує габарити кожного автомобіля, фіксує номерні знаки, що дозволяє ідентифікувати вантажний автомобіль і його власника в державній базі даних.

Одночасно система датчиків фіксує швидкість, розміри авто, загальну масу, навантаження на вісь і колеса. У разі виявлення будь-яких порушень система автоматично формує штраф і відправляє водієві вимогу зупинитися.

Водій перевантаженої фури матиме прямувати до спеціального пункту для розвантаження.