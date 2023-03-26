Відбір Євро-2024: збірна України програла команді Англії з рахунком 2:0

Національна збірна України з футболу програла національній збірній Англії у стартовому матчі відбору Євро-2024 з рахунком 0:2, повідомляє Українська асоціація футболу.

«Ще до поїздки в Англію наша збірна залишилася без Різника, Зубкова й Коноплі, пізніше випав Забарний, також до заявки на гру не потрапили Попов та Ярмоленко. У підсумку збірна Англії відсвяткувала перемогу з рахунком 2:0, тоді як українці спробують виправити ситуацію вже в червні», – йдеться у повідомленні.

16 червня відбудеться матч «Північна Македонія-Україна» в рамках відбіркового туру.