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Відбір Євро-2024: збірна України програла команді Англії з рахунком 2:0

Українські футболісти перед матчем Ліги націй УЄФА між Україною і Ірландією. Лодзь, 14 червня 2022 року

Національна збірна України з футболу програла національній збірній Англії у стартовому матчі відбору Євро-2024 з рахунком 0:2, повідомляє Українська асоціація футболу.

«Ще до поїздки в Англію наша збірна залишилася без Різника, Зубкова й Коноплі, пізніше випав Забарний, також до заявки на гру не потрапили Попов та Ярмоленко. У підсумку збірна Англії відсвяткувала перемогу з рахунком 2:0, тоді як українці спробують виправити ситуацію вже в червні», – йдеться у повідомленні.

16 червня відбудеться матч «Північна Македонія-Україна» в рамках відбіркового туру.

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