Україна та Велика Британія запроваджують обмін посвідчень водія – МВС

Україна та Велика Британія запроваджують обмін посвідчень водія, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Сьогодні набирає чинності документ «The Driving Licences Order 2021», згідно з яким кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії, зможе обміняти своє посвідчення водія на аналогічний документ Великої Британії без іспитів! Найближчим часом введемо аналогічні умови для британських водіїв в Україні», – сказав Аваков.

З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення.

Процедура обміну може бути застосована як до, так і після спливу вказаного терміну.