Перша участь України в засіданні групи дипломатів країн С5 – Кулеба назвав пріоритети взаємодії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в перебігу засідання голів дипломатії групи Центральноєвропейських країн (Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії) у Братиславі 13 травня запропонував пріоритетні напрями взаємодії України з цими країнами, серед яких вакцинація населення, безпечні подорожі громадян та підтримка бізнесу в умовах пандемії. Про це повідомила пресслужба українського МЗС.

Згідно з повідомленням, сторони говорили і про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та концентрацію збройних сил Росії поблизу українських кордонів.

«Рішуча міжнародна підтримка України змусила РФ припинити брязкати зброєю. Водночас загроза нових військових провокацій зберігається. Маємо подбати про додаткові заходи задля стримування Росії від подальших агресивних дій», – сказав Дмитро Кулеба.

Повідомляється, що Кулеба окремо розповів про національну стратегію деокупації Криму та започаткування роботи «Кримської платформи». Він запросив центральноєвропейських партнерів взяти участь в її інавгураційному саміті в Києві 23 серпня.

Група дипломатів п’яти країн Центральної Європи С5 (Central 5) – Австрія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія – була сформована у 2000 році з ініціативи МЗС Австрії. У рамках цього формату п’ять країн обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики.

Україна вперше взяла участь у засіданні цієї групи на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока.

Попереднє засідання C5 відбулося 1 березня 2021 року в Брдо (Словенія).