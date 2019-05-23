Україна прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Президент Європейського гімнастичного союзу (UEG) Фарид Гаъбов передав Україні офіційний прапор чемпіонату Європи з художньої гімнастики як країні, яка прийматиме європейську першість у 2020 році, повідомляє XSport.

Під час урочистої церемонії завершення чемпіонату Європи-2019 з художньої гімнастики в Баку (Азербайджан) Україні передали офіційний прапор чемпіонату Європи 2020 року. Його прийняла президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Україна прийматиме 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики з 17 до 25 травня 2020 року в Києві – за два місяці до Олімпійських ігор у Токіо. Саме в Києві розігруватимуться останні ліцензії на Олімпійські ігри.

У 2004 році в Києві відбувся чемпіонат Європи з художньої гімнастики, а в 2013 році – чемпіонат світу.

На чемпіонаті Європи 2019 року в Баку українська збірна виборола дві медалі: «срібло» юніорської збірної команди в групових вправах з п’ятьма обручами і «бронзу» в індивідуальних вправах у фіналі з булавами, яку здобула Влада Нікольченко.