CNN: Україна створила в Росії групи диверсантів і постачає їм дрони

Україна створила в Росії диверсійні осередки та контрабандою постачає їм безпілотники для організації атак усередині країни. Про це телеканал CNN повідомляє із посиланням на кілька американських посадовців, знайомих із даними розвідки США.

За їхніми словами, осередки складаються з добре навчених оперативників та тих, хто підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії. Співрозмовники CNN кажуть, що саме вони здійснили атаку дронів на Кремль на початку травня, запустивши безпілотники із російської території.

Стверджується, що Україна постачає прихильникам дрони власного виробництва. Доказів, що ударів було завдано а допомогою безпілотників, наданих США, немає, наголошують два американські посадовці. За інформацією джерел CNN, Україна налагодила контрабандні маршрути до Росії, якими відправляє дрони або їх частини для подальшого комплектування.

В останні тижні атаки безпілотників на російські об’єкти почастішали. Співрозмовник CNN припускає, що може йтися про «кульмінацію багатомісячних зусиль» українців зі створення інфраструктури для таких диверсій.

Служба безпеки України у відповідь на запитання CNN заявила, що «вибухи та удари безпілотників у Росії продовжуватимуться», а коментарі щодо так званої «бавовни» будуть після перемоги.

Публічно США засуджують удари по території Росії, побоюючись ескалації війни. Однак у розмові з CNN американські чиновники заявили, що вважають атаки дронів «розумною військовою стратегією», завдяки якій Росія може перенаправити ресурси на захист власної території в час, коли Україна готує контрнаступ.