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31 травня 2021, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня – депутатка

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева в телеграмі.

«На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року», – розповіла Мезенцева.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

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