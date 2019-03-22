Україна наполягає, що деокупація Криму є частиною мінського процесу – Марчук

Україна на переговорах у Мінську постійно заявляє, що Мінські угоди гарантують територіальну цілісність усієї України, тому місія ОБСЄ має мандат і на доступ до окупованого Криму, заявив 22 березня у Верховній Раді представник України на переговорах Євген Марчук.

За його словами, вимоги забезпечити моніторинг Криму висунуті і ОБСЄ, і Росії.

«На переговорах Тристоронньої контактної групи ми нагадуємо, що в мінських угодах ідеться про суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах, тобто включно з Кримом. Ми звертаємося до місії ОБСЄ, яка має мандат на всій території України, з запитанням, як часто вони роблять спроби провести моніторинг у Криму. Ви ж бачите, що наші опоненти… щоразу, коли згадується Крим, лізуть на люстру», – заявив Марчук, відповідаючи на запитання народного депутата, лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За словами Євгена Марчука, відновлення територіальної цілісності України включно з Кримом є консолідованою позицією України на всіх міжнародних майданчиках.

Збройний конфлікт на Донбасі, який є провідною темою на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську, спалахнув через місяць після того, як Росія заявила про анексію Кримського півострова. Українська влада вважає ці події взаємопов’язаними.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.