Україна має багато зробити для членства в НАТО – Волкер

Двері в НАТО залишаються відкритими для України, але їй потрібно ще багато зробити для членства, заявив 31 січня на телефонному брифінгу з Брюсселя спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.



«Позиція США залишається незмінною: ми підтримуємо майбутнє членство України в НАТО, як про це було вирішено під час саміту в Бухаресті у 2008 році. Ми твердо стоїмо на цих позиціях», – наголосив Волкер.



Він додав, що США продовжують допомагати Україні у зміцненні її оборонної спроможності. «Як ви знаєте, було уповільнення цього процесу протягом кількох років з 2008 року, прискорення відбулося після 2014 року, але потрібно здолати ще довгу дорогу», – зауважив американський посланець.



Він нагадав, що для членства в НАТО потрібно здійснити не лише військову реформу, але і мати сильну демократію та економіку, добрі відносини з сусідами і виконати багато інших критеріїв.



«Україні ще багато потрібно зробити для того, щоб стати членом НАТО. І в НАТО зараз немає консенсусу для того, щоб надіслати Україні запрошення. Але двері для майбутнього членства України в НАТО залишаються відкритими», – наголосив Курт Волкер.



Оголошуючи свої плани вдруге стати президентом України, Петро Порошенко сказав, що Україна до 2024 року отримає план дій щодо членства в НАТО.



Парламент України попередньо підтримав внесення змін до Конституції щодо наміру вступити в Євросоюз і НАТО. За це проголосували 311 депутатів. Очікується, що фінальне рішення Рада ухвалить у лютому 2019 року, і для цього буде потрібно щонайменше 300 голосів.