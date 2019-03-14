Україна засуджує поїздку французьких політиків до окупованого Криму – МЗС

Міністерство закордонних справ засуджує поїздку групи французьких політиків до анексованого Росією Криму і вимагає дотримуватися порядку в'їзду на окуповану територію України. Про це йдеться в коментарі, опублікованому 14 березня на сайті МЗС.

У повідомленні наголошується, що французькі громадяни виявили неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, проігнорувавши фундаментальні принципи міжнародного права, українське законодавство і офіційну позицію Франції, що засудила дії Росії.

Група французьких політиків на чолі з колишнім депутатом парламенту Франції Тьєррі Маріані прибула на окупований півострів 13 березня і планує там залишатися до 16 березня.

Після анексії Криму Росією українська влада встановила особливий порядок відвідання цієї території. Він передбачає перетин пунктів пропуску на адміністративній межі півострова з материковою Україною.