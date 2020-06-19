Вихідними в Україні пануватимуть спека та грози

На вихідних, 20-21 червня, в Україні очікується спекотна погода, яку супроводжуватимуть грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу вдень відносно прохолодно буде лише у західних регіонах – +21…25 градусів. На решті території – +26...29, на Сході – до +32 градусів. Без опадів тільки у Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території дощі, місцями грози.

У неділю збережеться тепла погода, з прохолодою на Заході та спекою на решті території до +32 на Сході. Синоптики попереджають про дощі та грози, без опадів – у Харківській, Луганській та Донецькій областях.