У МЗС відкидають заяву представників уряду Польщі про «дискримінацію» поляків в Україні

У Міністерстві закордонних справ України «категорично» відкидають твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито «дискримінацію» поляків в Україні. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У четвер, 28 жовтня, польська парламентська комісія зі зв’язків із поляками за кордоном заслухала звіт глави МЗС щодо становища поляків в Україні.

Під час засідання Шинковський вель Сенк заявив, що становище поляків в Україні «змінюється на гірше через об’єктивні та суб’єктивні фактори», повідомило видання dziennik.pl.

Серед об'єктивних факторів він назвав соціально-економічну ситуацію, яка спонукає людей польського походження залишати Україну. За словами заступника міністра закордонних справ Польщі, чимало молоді переїжджає до Польщі, де отримує Карту поляка та подає документи на громадянство.

Ще однією об’єктивною причиною Шинковський вель Сенк назвав пандемію та пов’язану з нею високу смертність в Україні, яка зачіпає й українських поляків.

Суб’єктивними факторами представник МЗС вважає закон про мову, прославляння людей, пов’язаних з Волинською трагедією, а також призупинення ексгумації польських жертв Другої світової війни, похованих на території України. Однією з проблем дипломат також вважає відсутність врегульованих відносин між Українською державою та Римо-католицькою церквою, до якої переважно належать поляки.

«Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова», – заявив Шинковський вель Сенк

За його словами, МЗС Польщі порушило цю тему під час переговорів з українською стороною.

Речник МЗС України вважає подібні твердження представника польського зовнішньополітичного відомства «щонайменше некоректними».

«Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі. Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу», – наголосив Ніколенко.

У МЗС закликали польську сторону «утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах».