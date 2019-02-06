Україна припиняє обмін правовою інформацією з Росією – уряд

Уряд України припинив дію угоди з Росією про обмін правовою інформацією, повідомляють українські інформагенції. Це рішення Кабінет міністрів схвалив 6 лютого.

Угода про обмін правовою інформацією між Україною та Росією діяла з квітня 1995 року.

Вона передбачала, що кожна зі сторін зобов'язується надавати іншій стороні правову інформацію шляхом електронної передачі документів, дотримуючись встановлених міжнародних стандартів засобів комутації повідомлень і пакетів для відкритих систем, або шляхом надання іншій стороні офіційних текстів правових актів на паперових носіях.

Уряд доручив Міністерству закордонних справ України довести до відома уряду Росії інформацію про припинення дії даного документа.

Президент України Петро Порошенко 10 грудня 2018 року підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

«Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу», – сказав Порошенко.

Закон Верховна Рада ухвалила 6 грудня. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Тобто цей законопроект передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».