Збірна України перемогла Шотландію і продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022

Збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 і обіграла команду Шотландії з рахунком 3:1.



Рахунок матчу відкрив на 33-хвилині Андрій Ярмоленко. Також голи забили Роман Яремчук та Артем Довбик.

У фіналі плей-офф Україна зіграє з Уельсом 5 червня.

Президент України Володимир Зеленський подякував українським футболістам за перемогу в матчі.

«Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці», – написав він у телеграмі.