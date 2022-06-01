Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Збірна України перемогла Шотландію і продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022

Українські вболівальники під час відбіркового футбольного матчу Чемпіонату світу з футболу 2022 між Україною і Шотландією. Глазго, Велика Британія, 1 червня 2022 року

Збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 і обіграла команду Шотландії з рахунком 3:1.

Рахунок матчу відкрив на 33-хвилині Андрій Ярмоленко. Також голи забили Роман Яремчук та Артем Довбик.

У фіналі плей-офф Україна зіграє з Уельсом 5 червня.

Футболісти збірної України святкують перемогу над Шотландією у відбірковому матчі Чемпіонату світу з футболу 2022. Глазго, Велика Британія, 1 червня 2022 року
Футболісти збірної України святкують перемогу над Шотландією у відбірковому матчі Чемпіонату світу з футболу 2022. Глазго, Велика Британія, 1 червня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський подякував українським футболістам за перемогу в матчі.

«Є миті, коли не треба багато слів! Просто гордість! Просто спасибі, хлопці! Дві години щастя, від якого ми відвикли. Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці», – написав він у телеграмі.

Український вболівальник демонструє наклейку на футболці перед відбірковим матчем Чемпіонату світу з футболу 2022 між Україною і Шотландією. Глазго, Велика Британія, 1 червня 2022 року
Український вболівальник демонструє наклейку на футболці перед відбірковим матчем Чемпіонату світу з футболу 2022 між Україною і Шотландією. Глазго, Велика Британія, 1 червня 2022 року

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG