Свобода України не підлягає обговоренню – Єврокомісія

Війна в Україні направлена на захист європейської демократії, а свобода України не підлягає обговоренню, заявили з нагоди Загальноєвропейського дня пам’яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів віцепрезидентка Єврокомісії Вєра Йоурова та єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

«У лютому минулого року Європа та весь світ з жахом і недовірою спостерігали, як Путін повернув на наш континент війну, переслідування та незаконну окупацію. Державний апарат Росії спотворює історію та поширює змови, щоб отруїти наші демократії зловмисною дезінформацією. Ми продовжуватимемо нашу роботу щодо сприяння пам’яті та надамо факти для усунення таких спотворень, де б ми їх не виявили. Сьогодні Україна та її народ борються за мир і демократію. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, оскільки ця війна направлена на захист наших демократій. Наша свобода не підлягає обговоренню, як і свобода України, – йдеться у заяві.

Із 2009 року Загальноєвропейський день пам’яті жертв тоталітарних і авторитарних режимів відзначається 23 серпня.

Цього дня 1939 року в Москві був підписаний пакт про ненапад між СРСР і Німеччиною, відомий як «Пакт Молотова-Ріббентропа», угода, яка створила передумови для початку Другої світової війни. Додатковий таємний протокол розділив Європу на радянську та німецьку сфери впливу.

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