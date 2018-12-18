Київ та ЄС спільно оновили дані щодо наслідків анексії Криму

У Брюсселі 18 грудня відбулося шосте з моменту анексії Криму засідання представників українського уряду, Європейської дипломатичної служби та Єврокомісії щодо наслідків цього порушення Росією міжнародних законів. Про це повідомила речниця Європейської зовнішньополітичної служби Майя Коціянчич.

Як повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода, ця зустріч дала Євросоюзу та Україні можливість представити оновлену інформацію щодо відповідної політики щодо Криму та Севастополя, а також щодо ситуації на анексованому півострові.



Як повідомила представниця прес-служби дипломатичного корпусу ЄС, на нараді «обговорювалися такі питання, як сфера безпеки та стан із повагою до прав людини. ЄС надав оновлену інформацію про свої кроки щодо невизнання (незаконної анексії Криму – ред.), включно із своїми обмежувальними заходами. Йшлося також про питання співробітництва навколо цієї проблеми на міжнародних форумах та про питання міжнародного права».

Представниця Європейської зовнішньополітичної служби вкотре наголосила, що ЄС не визнає та не визнаватиме незаконну анексію Росією Кримського півострова, й продовжуватиме дотримуватися й цілковито реалізовувати всі заходи в рамках своєї політики невизнання.

Євросоюз спільно зі США та іншими партнерами в кілька етапів запровадив проти Росії санкції через окупацію та анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості».