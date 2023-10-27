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Україна повернула тіла 50 загиблих військових – координаційний штаб

На початку жовтня повідомлялося про повернення тіл 64 загиблих військових.
На початку жовтня повідомлялося про повернення тіл 64 загиблих військових.

В Україну повернули тіла 50 загиблих українських військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на початку жовтня повідомив про повернення тіл 64 загиблих військових.

За даними відомства, з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

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