Україна повернула тіла 50 загиблих військових – координаційний штаб

В Україну повернули тіла 50 загиблих українських військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України», – йдеться у повідомленні.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на початку жовтня повідомив про повернення тіл 64 загиблих військових.

За даними відомства, з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.