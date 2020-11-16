Україна цьогоріч опинилася на 92-му місці в світовому рейтингу процвітання

Україна посіла 92-ге місце в світовому рейтингу добробуту, складеному міжнародною аналітичною організацією Legatum Institute. Це найгірший показник серед країн Східної Європи. Всього в рейтингу оцінювали 167 країн.

У дослідженні йдеться, що на позицію України суттєво впливає війна на Донбасі, знижуючи показник безпеки і цієї країни (144-те місце за цією ознакою), і загалом усієї Східної Європи.

Окрім того, саме в Україні, порівнюючи з іншими східноєвропейськими країнами, гірша ситуація (93-тє місце за цією ознакою) в царині свободи зібрань та об'єднань. Над рівними правами для усіх релігійних течій також варто працювати, хоч показник толерантності й поліпшився, повідомляє Legatum Institute.

Дослідники зазначають, що пандемія COVID-19 дуже позначилася на добробуті усіх країн у 2020 році. Проте світ загалом демонструє позитивну тенденцію до процвітання за останнє десятиліття, йдеться у звіті.

«147 зі 167 країн, що входять до індексу, демонструють зростання показників процвітання за останнє десятиліття, створивши міцну основу для подолання поточної пандемії», – зазначають у Legatum Institute.

Порівняно з минулим роком Україна піднялася на чотири позиції (з 96-го місця), а за одинадцять років (з 2009 року) країна опустилася в рейтингу на шість позицій.

Перше місце в рейтингу посідає Данія, потім йде Норвегія та Швейцарія. Росія на 76-му, Білорусь – на 69-му місці. Найгірші показники процвітання має Центральноафриканська республіка – 166-те місце та Південний Судан – останнє 167-ме місце.