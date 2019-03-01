Понад півмільярда євро: Україна залучила два транші від Deutsche Bank на 4 та 10 років

Україна залучила кредит у розмірі 529 мільйонів євро, повідомляє 1 березня міністерство фінансів України. Згідно з повідомленням, цей фінансовий інструмент наданий Deutsche Bank під гарантію на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

«Deutsche Bank надав кредит у розмірі 529 мільйонів євро двома траншами: траншем A у розмірі 240 мільйонів євро з терміном погашення 4 роки та траншем B у розмірі 289 мільйонів євро з терміном погашення 10 років», – інформує міністерство.

Раніше Україна використала першу частину гарантій МБРР, загальна сума гарантій становить 750 мільйонів доларів США.