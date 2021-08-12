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Відомий український гонщик встановив рекорд швидкості у США на електромотоциклі

Сергій Малик проїхав соляним озером у Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 172,61 км/год (фото ілюстративне)

Відомий український гонщик-рекордсмен Сергій Малик встановив рекорд швидкості на електромотоциклі під час змагань у США. Як повідомило об’єднання «Київський міський автомотоклуб» у фесбуці, Малик проїхав соляним озером у Бонневілі (штат Юта) зі швидкістю 107,217 миль/год (172,61 км/год).

«Отже, це сталось. Сергій Малик встановив новий рекорд швидкості на електромотоциклі Delfast Dnepr Electric в класі «А» OMEGA», – йдеться в повідомленні «Київського міського автомотоклубу», який очолює Малик.

Щороку в серпні (цьогоріч з 7 по 13 серпня) в американському Бонневіллі (штат Юта) проходять автомотоперегони «Бонневільський тиждень швидкості». На шість гоночних днів з’їжджаються учасники з усього світу. Змагання проходять на місцевому солончаковому плато.

Електромотоцикл, на якому Сергій Малик здійснив рекордний заїзд, розроблений на базі мотоцикла «Дніпро», що вироблявся Київським мотоциклетним заводом.

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