Українська команда братиме участь в «Іграх нескорених» – Зеленський

Українська команда братиме участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених», повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед членів збірної – нинішні військовослужбовці, які захищають Україну.

«Сьогодні для нас важлива перемога щодня і всюди. Ми пишаємося, що в такий час ви представляєте нашу країну. Показуєте нескореність духу українського народу. Вболіваємо за вас. Перемоги вам!», – зазначив він на своїй сторінці в фейсбук.

«Ігри нескорених» – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці у таких видах спорту як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі.