Видання «Українська правда» повідомило про DDOS-атаку на свій сайт

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомила про DDOS-атаку на сайт видання.

«Українська правда потрапила під DDOS-атаку», – написала Мусаєва у фейсбуці.

У твітері «Української правди» вказано, що сайт видання «протягом дня намагаються зламати», а команда робить усе можливе, щоб відновити повноцінну роботу.

Кілька хвилин при завантаженні сторінки www.pravda.com.ua користувачам видавало повідомлення про помилку. Наразі сайт відновив свою роботу.

«Українська правда» – одне з провідних онлайн-видань України, засновником якого є загиблий журналіст Георгій Гонгадзе.