Уряд затвердив оновлений склад Ради з державної підтримки кінематографії

Кабінет міністрів України затвердив оновлений склад Ради з державної підтримки кінематографії, повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в телеграмі.

До складу увійшли креативний продюсер, телеведучий та актор Юрій Горбунов, кіно- та телевізійний продюсер Артем Колюбаєв, режисер-постановник Анатолій Матешко, продюсер Олександр Недбаєв, виконавчий продюсер Маріанна Новікова, продюсер та кінознавець Поліна Томачова, актор та режисер Олексій Тритенко, керівник адвокатського об'єднання «АРОУ» Микола Чиханцов та продюсер Віктор Яриш.

Члени Ради призначаються строком на два роки. До ключових повноважень Ради з державної підтримки кінематографії входить право кінцевого затвердження переліку фільмів яким надається державне фінансування.