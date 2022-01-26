Польща очолила перелік країн, куди торік найчастіше їздили українці – ДПСУ

Польща очолила перелік країн, до яких у 2021 році найчастіше їздили українці. Про це йдеться в аналізі Держприкордонслужби щодо кількості пропускних операцій за минулий рік.

«За підсумками 2021-го беззаперечним лідером для наших співвітчизників залишається Республіка Польща – понад 4,4 млн поїздок (+13%) наших громадян до цієї країни. Друге місце дістається Туреччині із загальною кількістю понад 2 млн українців (*2,1 р.), які здебільшого прямували на відпочинок. Третє – із понад 1,7 млн пропускних операцій (+5%) отримує Угорщина. Удвічі зросла й кількість подорожей українців до Єгипту – понад 1,4 млн», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, поїздки Росії скоротилися на 12%. Кількість громадян, які їздили в Білорусь, також знизилася – більш ніж удвічі.

«Істотний приріст у відсотковому плані демонструють Румунія, Молдова, Словаччина та Німеччина», – вказують прикордонники.

За даними Держприкордонслужби, за підсумками 2021 року демонструє приріст популярності серед українців Греція. Поруч із нею йдуть також Об’єднані Арабські Емірати й Італія.