Менше ніж третина українців готові до участі в акціях протесту – опитування

В акціях протесту в Україні готові взяти участь 32,4% дорослих громадян, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології.

«У грудні 2021 року в акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема 15,7% українців вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту, 11,3% – у санкціонованих мітингах та демонстраціях, 10,3% – зборі підписів під колективними відозвами. Порівняно із попереднім роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6%», – йдеться в дослідженні.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається на сході України (69,8% не готові до протестів), найвищий – у центрі (58% ). У західному та південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 65,4% та 66,7% відповідно)

Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (34,5% проти 27,9%), вказують соціологи.

Згідно з даними опитування, лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% – у пікетуванні державних установ, 2,1% – брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% – голодувати.

За весь час проведення аналогічних опитувань з 2009 року в 2021 році спостерігається найнижча готовність українців до протестів: раніше готових брати участь у різних акціях протесту було щонайменше 34% (листопад 2012 року), цей показник сягав 49% у січні 2017 року і 48% - у грудні 2019-го, йдеться в дослідженні.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології тривало 3-11 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютерсеред а 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих.