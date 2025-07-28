«Укренерго»: 459 населених пунктів у шести областях знеструмлені через негоду

В Україні через негоду (грози і шквали) на ранок 28 липня повністю або частково знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях, повідомляє «Укренерго».

За повідомленням, ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб відновити живлення.

В «Укренерго» також повідомили, що споживання електроенергії в Україні залишається високим.

«Хмарна погода з дощем на значній території України й утримання спеки у південних і східних областях зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак.

Через масовані російські удари влітку 2024 року українські побутові споживачі мали електрику за графіками, зі значними обмеженнями. Ситуація нормалізувалася восени, коли на тлі зменшення інтенсивності обстрілів енергооб’єктів та скорочення споживання енергетикам вдалося збалансувати систему. Водночас обмеження для промислових споживачів застосовувалися значно довше, навіть навесні 2025 року.

На початку цього року в українському Міненерго повідомили, що Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів.