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12 лютого 2021, Київ 10:03
Новини | Політика

В «Укроборонпромі» заявили, що його стратегічні підприємства трансформують у новий оборонний холдинг

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості

Стратегічні підприємства державного концерну «Укроборонпром» трансформують у новий оборонний холдинг «Оборонні системи України», повідомила пресслужба держпідприємства «Укроборонпром».

«Підприємства «Укроборонпрому», які мають стратегічне значення для обороноздатності нашої країни, будуть трансформовані у новий оборонний холдинг «Оборонні системи України». Підприємства будуть об’єднані за напрямами у 6 галузевих субхолдингів: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів та спецхімії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що згідно з дорожньою картою трансформації, державні оборонні підприємства в результаті корпоратизації отримають можливість створювати спільні підприємства з вітчизняними та іноземними партнерами, а також досягати синергії і кращих результатів за рахунок обміну майном, ресурсів і технологій.

За повідомленням, підприємство «НВК Прогрес» у Ніжині, відоме виробництвом керованих артилерійських снарядів типу «Квітник», зокерма, увійде до складу майбутнього субхолдингу «Боєприпаси та спецхімія».

«Місією утворення галузевого субхолдингу «Боєприпаси та спецхімія» є розробка і виробництво новітніх та перспективних зразків засобів ураження для забезпечення поточних та майбутніх потреб сил безпеки та оборони держави», – заявив гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

Позаторік концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

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