«Укртрансгаз» заявляє про ризик зриву опалювального сезону

Компанія «Укртрансгаз» заявила 21 січня, що арешт її майна і рахунків «може негативно вплинути на стабільність роботи по забезпеченню сталого проходження опалювального сезону».

Компанія, яка до завершення анбандлінгу відповідала за газотранспортну систему України, звернулася до Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро України з проханням не допустити заволодіння коштами АТ «Укртрансгаз» у розмірі 2,3 млрд гривень компаніями ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та ПрАТ «Укренергозбут».

«Кошти були заблоковані на рахунках державного підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року. «Укртрансгаз» розцінює таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній – як такі, що можуть мати ознаки шахрайства», – ідеться в заяві «Укртрансгазу».

У компанії нагадали, що йдеться про судове майже 20-річної давнини. «Арбітражний суд міста Києва рішенням від 12.07.2000 у справі № 17/32 зобов’язав «Укртрансгаз» поставити 305 млн куб. м природного газу споживачам ЗАТ «Укренергозбут». При цьому вартість природного газу не була наведена і рішення не містило будь-якої визначеної грошової суми. З того часу позивач не займався стягненням газу з відповідача», – стверджують у компанії.

В «Укртрансгазі» нагадали, що після завершення анбандлінгу, з 1 січня компанія виконує функцію оператора газових сховищ та налагоджує всю необхідну технічну взаємодію з юридично відокремленим ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підтримання надійного та безперебійного транспортування природного газу споживачам.