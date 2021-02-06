«Укрзалізниця» змінює маршрути руху поїздів через аварію на Дніпропетровщині

«Укрзалізниця» повідомила про зміну деяких маршрутів поїздів південного напрямку через аварію у Дніпропетровській області.

Зазначається, що сьогодні вночі на станції Воскобійня з рейок зійшли вісім вантажних вагонів.

Щоб скоротити відставання поїздів від графіка залізничники вжили низку заходів:

Поїзди №116 Київ – Покровськ – Бердянськ, №12 Київ – Новоолексіївка, №38 Київ – Запоріжжя, №92 Одеса – Костянтинівка почергово пропущено своїм маршрутом через станцію Дніпро-Головний.

Поїзди №54 Одеса – Дніпро, №80 Київ – Дніпро, №4 Ужгород – Запоріжжя, №42 Трускавець – Дніпро та №86 Львів – Новоолексіївка прямують зміненим маршрутом через станцію Кривий Ріг-Сортувальний, Апостолове, Нікополь, Запоріжжя.

Організовано спеціальний поїзд для довезення до станцій Дніпро-Головний та Кам’янське-Пасажирське пасажирів з поїзда №86 Львів – Новоолексіївка.

Забезпечено пересадку на поїзд №12 Київ – Новоолексіївка пасажирів, які прямують до станцій Мелітополь, Якимівка та Новоолексіївка, з решти поїздів, що затримуються.

Також в «Укрзалізниці» вирішили пустити ці поїзди у зворотньому напрямку зміненим маршрутом.