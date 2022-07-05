«Укрзалізниця» додасть вагони до евакуаційного поїзда з Покровська

«Укрзалізниця» повідомила, що через інтенсифікацію бойових дій на Донеччині та зростання потоку пасажирів з Донбасу вирішено додати вагони до евакуаційного поїзда з Покровська.

«Укрзалізниц» продовжує здійснювати, в тому числі, евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. Посадка для пасажирів із зони ведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, за червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн грн для 4,7 тисяч пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська.

Перевізник зауважив, що влада Слов’янської військово-цивільної адміністрації просить місцевих жителів евакуюватися зараз, бо обстріли військами РФ посилюються.