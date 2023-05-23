«Укрзалізниця» тестуватиме жіночі купе кілька місяців, їх запровадження залежатиме від попиту

Компанія «Укрзалізниця» 23 травня повідомила про плани протестувати ідею жіночих купе в своїх поїздах.

За заявою перевізника, для цього знадобиться:

розробити IT-рішення

внести зміни до нормативних актів

проконсультуватися з юристами та громадськими організаціями

Водночас в УЗ розповіли про додаткові заходи безпеки, які вже запроваджуються в нових та оновлених вагонах, які складають 15% від загальної кількості. Йдеться про камери спостереження та кнопки виклику провідника.

«Наші залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі», – повідомляє пресслужба.

Компанія вірить, що комплекс заходів із тривожних кнопок, сигналізації в купе, відеоспостереження, патрулювання і «невідворотного покарання за будь-який доведений прояв домагань» допоможуть викорінити випадки насильства в поїздах.

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«Поточне рішення залізниці – допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане «пілот» з жіночими купе. Ми тестуватимемо їх упродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями приймемо рішення щодо масштабування. Це буде залежати від реального попиту та відгуків», – йдеться в коментарі голови правління компанії Євгена Лященка.

При цьому на першому етапі купити квиток у жіноче купе можна буде тільки через мобільний застосунок перевізника.

«Укрзалізниця» нагадує, що запроваджувала послугу жіночих купе в 2010 році, проте вона не користувалася попитом.

На сайті Кабінету міністрів 15 травня з’явилася петиція з проханням виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок. Цьому передувала дискусія в соцмережах, де жінки висловлювалися за запровадження окремих купе чи вагонів у поїздах з міркувань безпеки та комфорту.