«Укрзалізниця» призначила додатковий нічний поїзд для авіапасажирів «Борисполя»

«Укрзалізниця» призначила додатковий Kyiv Boryspil Express, який вирушатиме з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до Києва в нічний час, повідомила 23 жовтня пресслужба компанії.

Нічний рейс уперше вирушить на маршрут з 27 жовтня.

«Продовжуємо адаптувати графік руху бориспільських експресів для максимальної зручності пасажирів. Починаючи з 27 жовтня в експериментальному режимі призначаємо додатковий поїзд, що відправлятиметься з аеропорту «Бориспіль» близько третьої години ночі. Ми бачимо попит на перевезення в цей час, адже орієнтовно з першої до другої години ночі в аеропорту підвищений трафік – прибуває до десяти рейсів», – заявив голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

З 27 жовтня Kyiv Boryspil Express № 805 курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Бориспіль-Аеропорт о 02:47, прибуття на ст. Київ – Пасажирський о 03:28.

До кінця року «Укрзалізниця» планує відкрити на маршруті бориспільського експресу станцію Видубичі та запустити новий поїзд українського виробництва. Наразі на маршруті курсують польські поїзди PESA.

Kyiv Boryspil Express між Центральним залізничним вокзалом ст. Київ-Пасажирський та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року та за цей час перевіз понад 800 тисяч пасажирів.