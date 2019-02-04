«Укрзалізниця» отримала 30 локомотивів американської компанії General Electric

Компанія «Укрзалізниця» отримала останні п'ять локомотивів General Electric, повідомив 4 лютого в мережі Facebook голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов.

«Укрзалізниця» отримала всі 30 законтрактованих локомотивів GE. Останні 5 зустрічали в Чорноморську в п’ятницю. Далі маршрут вже відпрацьований. Спочатку – на Крюківський вагонобудівний завод. Там на доукомплектуванні перебувають ще 10 американських локомотивів», – написав Кравцов.

За його словами, американські локомотиви показують себе ефективними.

«Як приклад – на 30% економимо пальне на ділянці Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха. До того ж, машини старого парку за добу проходять у середньому 360 км, а тепловози GE – 540 км», – вказав керівник «Укрзалізниці».

У лютому 2018 року «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про поставки до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 мільярд доларів.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і «Укрексімбанком» на поставку наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації виробництва в Україні 10%.

8 листопада «Укрзалізниця» випробувала перший тепловоз General Electric у складі вантажного потягу на ділянці Кременчук – Ромодан. Ціна купівлі 30 локомотивів General Electric держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 мільйона доларів за одиницю.