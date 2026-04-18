На Вінничині тепловоз зіткнувся з поїздом «Інтерсіті+» – УЗ

На станції Браїлів на Вінниччині сталось бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом «Інтерсіті+» сполученням Київ – Перемишль, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

За даними відомства, всі 576 пасажирів на борту та залізничники залишилися неушкодженими. Людей розмістили на станції, за ними вже прямує підмінний поїзд.

Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури вдалося провести максимально оперативно, а час затримки поїзда був «мінімальним».

«Також домовляємося з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки», – заявили в компанії.



