Французький актор Гаспар Ульєль помер після зіткнення на гірськолижному курорті

Французький актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років 19 січня у шпиталі в Греноблі. Його доставили туди вертольотом після зіткнення з іншим лижником на гірськолижному спуску в Савойї, повідомляють західні ЗМІ.

Газета Le Monde уточнює, що після травмування 18 січня з іншим лижником на перетині двох трас стан актора оцінювали як критичний, він був непритомним. За фактом смерті розпочато розслідування.

Широкій публіці Ульєль був відомий як виконавець головних ролей у фільмах Пітера Уеббера «Ганнібал.Сходження» та Бертрана Бонелло «Сен-Лоран. Стиль – це я». Він грав у кіно з 12 років, а у 19 уже вперше був номінований на головну національну кінопремію «Сезар».

Актор двічі був лауреатом «Сезара» та двічі – національної кінопремії «Люм’єр».