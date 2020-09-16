Відомий російський ультранаціоналіст Марцинкевич знайдений мертвим у СІЗО

Відомий російський ультранаціоналіст Максим Марцинкевич, відомий на прізвисько «Тесак» (Мачете), знайдений мертвим у камері слідчого ізолятора в Челябінській області Росії.

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила 16 вересня, що почала розслідування після виявлення тіла 36-річного Марцинкевича, який відбував 10-річний тюремний термін.

Деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах Челябінської області заявили, що Марцинкевич покінчив життя самогубством у своїй камері.

Адвокат Марцинкевича, Іван Сидоров, відкинув ці повідомлення, заявивши, що у його підзахисного не було причин для самогубства. Адвокат каже: якщо самогубство буде офіційно оголошене причиною смерті, «це означатиме, що хтось допоміг йому» померти.

За словами Сидорова, Марцинкевич перебував під вартою у Челябінській області «транзитом» на шляху до Москви, де він мав давати свідчення у одній зі справ.

Лідер неонацистської організації «Формат 18», забороненої на території Росії, Марцинкевич заснував свого часу гомофобну групу Occupy Pedophilia, метою якої було «лікування» гомосексуалістів.

Російська влада розпочала розслідування проти Марцинкевича після того, як в 2013 році в інтернеті були поширені кілька відеороликів, на яких Марцинкевич і його послідовники принижують і б’ють геїв.

Пізніше проти нього було порушено кримінальну справу, Марцинкевич втік на Кубу, але кубинська влада заарештувала його через візові порушення в січні 2014 року і депортувала до Росії. Наприкінці грудня 2018 року суд у Москві визнав Марцикевіча винним в розбої та хуліганстві і засудив його до 10 років позбавлення волі.

До цього Марцинкевич був тричі судимий за звинуваченням в екстремізмі.

Критики Кремля заявляють, що уряд використовував групу Марцинкевича для протидії протестам опозиціонерів.