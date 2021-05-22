В Умані відбулася стрілянина за участі хасидів – поліція

В Умані відбулася стрілянина за участі хасидів, повідомила поліція Черкаської області.

«Сьогодні близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловік, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні», – заявили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків та відбирають пояснення в очевидців, встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.