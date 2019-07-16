Кількість людей, що страждають від голоду, зростає – ООН

Кількість людей що страждають від голоду, почала знову збільшуватися протягом останніх трьох років. Про це мовиться у доповіді ООН, опублікованій 15 липня.

Це ставить під загрозу мету повного подолання голоду до 2030.

Найбільше кількість людей, що голодують, зросла у Африці – на 20%.

Поширеність голоду в Латинській Америці і Карибському басейні все ще нижче 7%, однак вона повільно зростає. В Азії голодують 11 відсотків населення. Незважаючи на те, що південна Азія продемонструвала значний прогрес за останні п’ять років, майже на 15 відсотків, вона все ще залишається субрегіоном з найбільшим поширенням недоїдання.

Голод зростає в багатьох країнах, з нерозвиненою економікою, особливо в країнах із середнім рівнем доходу та в тих, що значною мірою покладаються на міжнародну торгівлю основними товарами. Зростанню кількості людей, що голодують, сприяє той факт, що у багатьох країнах зростає нерівність доходів.