ЮНЕСКО вилучила Ліверпуль із переліку світової спадщини

Комітет світової спадщини ЮНЕСКО – Організації ООН із питань освіти, науки й культури – викреслив зі своїх списків об’єкт «Ліверпуль – місто мореплавців і торговців» у Великій Британії.

Причиною, мовиться в рішенні комітету, стала «незворотна втрата ознак, які визначали видатну всесвітню цінність» цього об’єкту.

«Ліверпуль – місто мореплавців і торговців» вписали в перелік світової спадщини ЮНЕСКО 2004 року, а вже 2012-го він опинився в статусі об’єктів світової спадщини в небезпеці – через пропоновані перебудови припортових частин міста.

Проєкт перебудови був продовжений і в межах самого об’єкту, і в його буферній зоні. Як нині вирішив комітет світової спадщини ЮНЕСКО, ці забудови пошкодили автентичності й цілісності об’єкту.

Історичний центр Ліверпулю і його доки були внесені у список як свідки розвитку одного зі світових торговельних центрів 18-го і 19-го століть. Цей об’єкт також став свідченням передового розвитку сучасних технологій доків, транспортних систем і управління портом, заявляли в ЮНЕСКО, вносячи Ліверпуль у список.

Таким чином, Ліверпуль став третім в історії об’єктом, який втратив статус об’єкта світової спадщини ЮНЕСКО, – після долини річки Ельби в Дрездені (Німеччина) 2009 року, а перед тим заповідника аравійської антилопи орикса (Оман) 2007 року.

У Ліверпулі висловили розчарування цим рішенням. Як твердить мерчиня міста Джоанн Андерсон, цей об’єкт «ніколи не був у кращому стані, ніж нині», коли в нього прийшли сотні мільйонів фунтів інвестицій, зокрема, вкладених у десятки записаних було в список ЮНЕСКО будівель.