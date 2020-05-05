ЮНІСЕФ: з 46 мільйонів переміщених осіб у світі 19 мільйонів є дітьми

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляє, що в 2019 році серед загальної кількості 46 мільйонів переміщених осіб 19 мільйонів становили діти.

У звіті «Загублені вдома», опублікованому 5 травня, ЮНІСЕФ зазначає, що в останні п’ять років кількість внутрішньо переміщених осіб різко зросла, з 25 мільйонів десятиліття тому до 46 мільйонів.

https://data.unicef.org/resources/lost-at-home-risks-faced-by-internally-displaced-children/

ЮНІСЕФ заявляє, що спалах коронавірусної інфекції в 2020 році додатково погіршує ситуацію з переміщеними дітьми та їхніми родинами.

«Мільйони переміщених дітей по всьому світу перебувають без належного догляду та захисту. Коли виникають нові кризи, як, наприклад, пандемія COVID-19, ці діти особливо вразливі», – йдеться у заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієтти Форе.

Дитячий фонд ООН закликає до стратегічних інвестицій та об’єднаних зусиль з боку урядів, громадянського суспільства, приватного сектору, гуманітарних груп та самих дітей для вирішення цих питань.