ЮНІСЕФ: напади бойовиків на школи в Афганістані зросли втричі в 2018-му

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявляє, що напади бойовиків на школи в Афганістані за минулий рік зросли майже утричі, значно ускладнивши здобуття освіти дітьми у багатьох регіонах країни.

Як йдеться у звіті ЮНІСЕФ, оприлюдненому 28 травня, кількість нападів на афганські школи зросла з 68 у 2017 році до 192 – у 2018-му.

Зростання числа нападів фіксують вперше від 2015 року.

«Безглузді напади на школи; вбивства, травми і викрадення вчителів; погрози руйнують надії і мрії цілого покоління дітей», – заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Понад тисяча шкіл по всій країні залишаються закритими через загрози з боку екстремістських угруповань, таких як «Талібан» і «Ісламська держава».

Хоча лідери талібів стверджують, що вони відмовилися від своєї попередньої позиції протистояння всім формам освіти дівчат, угруповання звинувачують у закритті шкіл, які вони не схвалюють.

ЮНІСЕФ заявляє, що використання шкільних будівель як виборчих дільниць під час парламентських виборів 2018 року, ймовірно, було чинником збільшення кількості нападів.

За даними дитячого фонду ООН, близько 3,7 мільйона афганських дітей, близько половини усіх дітей шкільного віку, не залучені до офіційної системи освіти.