Церква на Дніпропетровщині, на яку претендує УПЦ (МП), є пам’яткою національного значення – відповідь на запит

Церква в селі Мала Петриківка на Дніпропетровщині, право власності на яку доводить УПЦ (МП), є пам’яткою національного значення, мовиться у відповіді Дніпропетровського обласного центру охорони історико-культурних цінностей на інформаційний запит Радіо Свобода.

За даними центру, собор Різдва пресвятої Богородиці в селі Мала Петриківка, відповідно до постанови ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 року, є пам’яткою архітектури національного значення і, згідно з українським законодавством, зберігає цей статус до включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Перед Міністерством культури України порушене клопотання про включення до реєстру, очікується рішення, поінформували в Центрі охорони історико-культурних цінностей.

Також у відповіді на запит зазначено: «Відповідно до даних паспорту пам’ятки 2013 року, власником пам’ятки визначена Петриківська селищна рада».

На Дніпропетровщині релігійна громада УПЦ (МП) через суд намагається отримати у власність напівзруйнований собор Різдва Богородиці в селі Мала Петриківка, а також самочинно, як з’ясувалось під час судової тяганини, збудований поряд новий храм Петра і Павла. Стара церква перебуває в жалюгідному стані, хоча, за деякими даними, має славетне минуле, бо була збудована з ініціативи останнього кошового отамана Запорозької січі Петра Калнишевського. Обласна і місцева влада, які виступають відповідачами в суді, стверджують, що релігійна громада самочинно захопила пам’ятку і територію біля неї.

Раніше в суді було заявлено, що церква є «безгосподарною річчю, яка не має власника або власник якої невідомий».