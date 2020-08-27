США: ураган «Лаура» набирає силу, евакуації підлягають понад пів мільйона людей

Ураган «Лаура» набирає силу над Мексиканською затокою, Національний центр ураганів США в Маямі, штат Флорида, назвав шторм «надзвичайно небезпечним» і спрогнозував посилення вітру до 240 кілометрів на годину та хвилі води висотою понад 6 метрів.

Синоптики попередили, що стихія може затопити цілі прибережні громади в Техасі та Луїзіані. Губернатори цих штатів видали обов’язкові накази про евакуацію понад 500 000 жителів узбережжя. Чиновники заявили, що щонайменше 150 людей відмовились, цих жителів проінформували, що вони можуть опинитися без допомоги на кілька днів.

Службовці Національної гвардії в Луїзіані їздили шкільними автобусами по кварталах, пропонуючи забрати родини вдень 26 серпня. Влада Техасу оголосила, що два військово-транспортні літаки є останнім шансом для жителів залишити район потенційного стихійного лиха.

Частина людей каже, що боїться залишати свої домівки і переїздити до тимчасових притулків, де зросте ризик зараження COVID-19.

Останнім масштабним ураганом, який обрушився на цей район, мав ім’я «Ріта». Унаслідок того урагану в 2005 році загинули 120 людей та збитки склали 18 мільярдів доларів.