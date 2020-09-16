США: ураган «Саллі» обрушився на узбережжя Алабами

Ураган «Саллі» обрушився на узбережжя Алабами, американського штату, що межує на півдні із Мексиканською затокою. Синоптики кажуть, що через проливні дощі у регіоні можуть виникнути повені та затоплення, загалом очікується від 25 до 50 сантиметрів дощу.

За даними Національного центру ураганів США, шторм другої за потужністю категорії обрушився на узбережжя вранці 16 вересня разом із сильним вітром зі швидкістю 165 кілометрів за годину. Висота хвиль на узбережжі Алабами може досягати 1,8 метра.

Повідомляється, що близько 150 тисяч домівок і промислових будівель залишаються без електрики. Комендантську годину оголосили в прибережному місті Ґалф-Шорс в штаті Алабама через небезпечні для життя людей умови.

«Саллі» – восьмий тропічний штормом або ураган, що обрушився на США цього року.