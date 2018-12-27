Уряд затвердив склад агентства, що забезпечуватиме якість вищої освіти в Україні

Кабінет міністрів України затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що дозволить уже найближчим часом почати його роботу, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 27 грудня. До складу агентства увійшли 22 члени, що раніше були обрані Конкурсною комісією під час відкритого конкурсу. Вони представляють державні ЗВО – вісім членів, приватні й комунальні виші – по одному, студентство – два, роботодавців – три, НАН – два, галузеві академії – по одному від Національної академії педагогічних наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії мистецтв, Національної академії правничих наук.

Загалом до агентства мають увійти 23 члени: одне місце наразі залишилось вакантним за квотою Національної академії медичних наук. На цю вакансію оголошено додатковий конкурс з 1 лютого 2019 року.

«Ця структура візьме на себе більшу частину регуляторних і контрольних функцій із забезпечення якості вищої освіти. Це, наприклад, акредитація закладів освіти й освітніх програм, атестація наукових кадрів, акредитація спеціалізованих вчених рад тощо. Як і планували, ми змогли оперативно і відкрито провести всі необхідні процедури, щоб агентство стартувало вже на початку 2019-го», – сказав заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

Він додав, що уряд також ухвалив важливі зміни до статуту агентства, надавши йому більшу автономність, уточнивши низку процедур і прибравши певні корупційні ризики.